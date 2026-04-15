Трамп оценил победу Мадьяра над Орбаном в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит поражение партии ФИДЕС Виктора Орбана на венгерских выборах и ему нравится «новый премьер-министр» страны Петер Мадьяр. Об этом сообщил корреспондент ABC Джонатан Карл в соцсети X по итогам интервью с Трампом.
«Я думаю, что новый человек хорошо справится — он [Петер Мадьяр] хороший человек», — передает слова американского президента журналист. Трамп также напомнил, что Мадьяр был членом партии ФИДЕС в прошлом и придерживается схожих с Виктором Орбаном взглядов на миграционный вопрос. Республиканец уверен, что Мадьяр «хорошо справится».
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что партия ФИДЕС значительно отставала от своих конкурентов, поэтому не было бы никакой разницы приехал бы в Венгрию для агитации в кампании Орбана он лично, или вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Он сильно отставал, — сказал Трамп. — Я не особо вникал в этот вопрос. Но Виктор [Орбан] — хороший человек».
Петер Мадьяр присоединился к партии ФИДЕС в 2002 году. После победы партии на выборах 2010 года Мадьяр стал государственным чиновником. Политик покинул партию в феврале 2024 года. Партия «Тиса» (Партия уважения и свободы), в которую Мадьяр вступил в 2024 году, выступает против миграционных квот ЕС и перераспределения мигрантов.
Партия «Тиса» получила на парламентских выборах 138 из 199 в Национальной ассамблее, обеспечив конституционное большинство, в то время как у альянса ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) — 55. Явка на прошедшем голосовании стала рекордно высокой с 1990 года, когда прошли первые парламентские выборы после выхода Венгрии из сферы влияния СССР. После победы Мадьяр пообещал реформировать Венгрию, провести конституционные изменения и отставки судей, главного прокурора и других чиновников.
24 марта президент Дональд Трамп открыто призывал жителей Венгрии голосовать за Виктора Орбана. «Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель, и он получил мое полное одобрение на переизбрание на пост премьер-министра Венгрии», — написал Трамп.
Позже, 7 апреля, Будапешт посетил Джей Ди Вэнс. Он провел совместную пресс-конференцию с Орбаном, в ходе которой заявил, что глава ФИДЕС — истинный государственный деятель, способный выступать в роли миротворца. «Я здесь еще и потому, что Виктор — государственный деятель, чье руководство гораздо более конструктивно в плане мира, чем руководство многих других стран», — сказал он.
