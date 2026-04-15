Свердловский депутат предложил ограничить продажу алкоголя до 8 вечера

Сейчас в Свердловской области алкоголь продают с 8:00 до 23:00. Исходя из законопроекта, время продажи хотят сократить на два часа — на час утром и на час вечером. Также в регионе хотят ввести дни, когда продажа алкоголя будет вовсе запрещена, а именно: 1 июня в День защиты детей, 1 сентября в День знаний и во вторую субботу сентября — в День трезвости.