Свердловский депутат предложил ограничить продажу алкоголя до 8 вечера

Свердловские депутаты поддержали введение ограничения продажи алкоголя. Поправки в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления», предложенные губернатором региона Денисом Паслером, обсудили на комитете по аграрной политике и земельным отношениям Законодательного собрания Свердловской области.
— Обсуждали многое. Одна из причин введения ограничений — увеличение употребления алкоголя. Свердловская область перескочила несколько областей в сторону увеличения, и это настораживает. При этом по стране пить больше не стали, только у нас, — поделился с «КП-Екатеринбург» депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
Сейчас в Свердловской области алкоголь продают с 8:00 до 23:00. Исходя из законопроекта, время продажи хотят сократить на два часа — на час утром и на час вечером. Также в регионе хотят ввести дни, когда продажа алкоголя будет вовсе запрещена, а именно: 1 июня в День защиты детей, 1 сентября в День знаний и во вторую субботу сентября — в День трезвости.
Однако Вячеслав Вегнер предложил ограничить продажу алкоголя до 20:00. Это предложение не поддержали представители бизнеса, так как это уменьшит доходы и сократит количество налогов. Депутата удивила такая позиция: по его мнению, думать нужно не о бизнесе, а о людях. Он отметил, что большинство преступлений и ДТП происходят под влиянием алкоголя.
При этом предложение Вячеслава Вегнера поддержали другие депутаты. Обсуждение поправок в закон продолжится на очередном заседании Законодательного собрания, которое состоится 21 апреля.