В армии Израиля подняли вопрос о расширении военной операции в Ливане

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что удары по Ирану будут приостановлены на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Израиль поддержал США, однако власти отметили, что режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан. В тот же день ЦАХАЛ сообщил о завершении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала военной операции.