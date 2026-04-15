В армии Израиля подняли вопрос о расширении военной операции в Ливане

По его данным, высокопоставленные чиновники ЦАХАЛ обсуждают возможность расширения наземной операции на юге Ливана за пределы третьей линии населенных пунктов.
Накануне в США состоялась встреча посла Израиля Йехиэля Лейтера с его ливанским коллегой Надой Хамаде Моавад. Израильский дипломат назвал встречу успешной. В беседе с журналистами Лейтер заявил, что обе стороны пришли к согласию, что между странами должна быть «четко обозначенная граница». Он добавил, что переговоры продолжатся в течение нескольких недель.
8 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что удары по Ирану будут приостановлены на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Израиль поддержал США, однако власти отметили, что режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан. В тот же день ЦАХАЛ сообщил о завершении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала военной операции.
После этого, как сообщали источники NBC News из администрации президента, Трамп в телефонном разговоре попросил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху сократить удары по Ливану, чтобы предотвратить срыв хрупкого перемирия с Ираном.
