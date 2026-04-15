Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Европа готовит запасной план для НАТО на случай выхода США из блока

В Европе набирает обороты «запасной план», который призван «европеизировать» НАТО на фоне угроз президента Дональда Трампа о выходе США из альянса. Толчок проекту дала Германия, которая долгое время противилась излишней «самостоятельности» европейцев в блоке, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что должностные лица, работающие над планом, называют его проектом «европейской НАТО». По словам осведомленных источников, резервный план продвигается в ходе официальных и неофициальных дискуссий в НАТО и за пределами альянса. Он возник в ответ на угрозы Трампа захватить Гренландию.

Но особую актуальность проект приобрел на фоне отказа Европы поддержать США в войне против Ирана и согласия Германии придерживаться «европейского оборонного суверенитета».

После того как Трамп заклеймил европейских союзников как «трусов» и назвал НАТО «бумажным тигром», президент Финляндии Александр Стубб, участвующий в реализации плана «европейской НАТО», обратился к Белому дому:

Основной посыл для наших американских друзей заключается в том, что после всех этих десятилетий Европе пора взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и оборону.

Александр Стубб
президент Финляндии

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что текущие дискуссии внутри НАТО проходят непросто, но, если они приведут к принятию решений, это откроет новые возможности для Европы.

WSJ тоже отмечает, что создание «европейской НАТО» сопряжено с серьезными трудностями. Вся структура альянса построена вокруг лидерства США почти на всех уровнях — от материально-технического обеспечения и разведки до высшего военного командования альянса.

Ни один европейский член, согласно изданию, не обладает достаточным авторитетом в НАТО, чтобы заменить США, отчасти потому, что только США могут обеспечить «ядерный зонтик» в масштабах всей Европы. Именно он лежит в основе основополагающего принципа Североатлантического альянса взаимного сдерживания с помощью силы.

Однако переходный период уже начался, утверждает WSJ. В Европе стремятся привлечь больше европейцев к командно-контрольным ролям и дополнить военные ресурсы США своими собственными.

Многими крупными учениями, которые были проведены недавно или запланированы на ближайшие месяцы, руководили или будут руководить представители европейских вооруженных сил, особенно в Северном регионе, где НАТО граничит с Россией.

Кроме того, европейские члены блока и Канада начали обсуждать план действий в чрезвычайных ситуациях. Они, в частности, обсуждают, кто будет руководить системой противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, коридорами усиления в Польшу и страны Балтии, логистическими сетями, если американцы «отойдут в сторону».

Но особенно тревожная брешь, по данным WSJ, наблюдается в области разведки и ядерного сдерживания.

Европейские официальные лица признают, что никакие перестановки в войсках не смогут быстро заменить американские спутниковые системы, системы наблюдения и предупреждения о ракетном нападении. В результате Франция и Британия обсуждают расширение своих функций как в ядерной, так и в стратегической разведке. В Европе в последние месяцы идет активная дискуссия о том, можно ли прикрыть французским «ядерным зонтиком» другие европейские страны, включая Германию.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше