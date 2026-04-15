WSJ: Европа готовит запасной план для НАТО на случай выхода США из блока

В статье говорится, что должностные лица, работающие над планом, называют его проектом «европейской НАТО». По словам осведомленных источников, резервный план продвигается в ходе официальных и неофициальных дискуссий в НАТО и за пределами альянса. Он возник в ответ на угрозы Трампа захватить Гренландию.
После того как Трамп заклеймил европейских союзников как «трусов» и назвал НАТО «бумажным тигром», президент Финляндии Александр Стубб, участвующий в реализации плана «европейской НАТО», обратился к Белому дому:
Основной посыл для наших американских друзей заключается в том, что после всех этих десятилетий Европе пора взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и оборону.
Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что текущие дискуссии внутри НАТО проходят непросто, но, если они приведут к принятию решений, это откроет новые возможности для Европы.
Ни один европейский член, согласно изданию, не обладает достаточным авторитетом в НАТО, чтобы заменить США, отчасти потому, что только США могут обеспечить «ядерный зонтик» в масштабах всей Европы. Именно он лежит в основе основополагающего принципа Североатлантического альянса — взаимного сдерживания с помощью силы.
Многими крупными учениями, которые были проведены недавно или запланированы на ближайшие месяцы, руководили или будут руководить представители европейских вооруженных сил, особенно в Северном регионе, где НАТО граничит с Россией.
Кроме того, европейские члены блока и Канада начали обсуждать план действий в чрезвычайных ситуациях. Они, в частности, обсуждают, кто будет руководить системой противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, коридорами усиления в Польшу и страны Балтии, логистическими сетями, если американцы «отойдут в сторону».
Европейские официальные лица признают, что никакие перестановки в войсках не смогут быстро заменить американские спутниковые системы, системы наблюдения и предупреждения о ракетном нападении. В результате Франция и Британия обсуждают расширение своих функций как в ядерной, так и в стратегической разведке. В Европе в последние месяцы идет активная дискуссия о том, можно ли прикрыть французским «ядерным зонтиком» другие европейские страны, включая Германию.