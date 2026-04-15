Мадьяр потребовал отставки президента Венгрии

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр в ходе встречи с президентом Тамашем Шуйоком в Будапеште заявил, что глава государства должен покинуть свой пост. Об этом сообщает Bloomberg.
Мадьяр заявил, что тот «морально не подходит» для этой должности. «Повторю еще раз: президент Тамаш Шуйок должен уйти в отставку после формирования правительства», — сказал Мадьяр, прибыв на встречу в президентский дворец в Будайском замке.
Кроме того, Мадьяр пообещал восстановить верховенство права и ограничить пребывание премьер-министра у власти двумя четырехлетними сроками. По его словам, мера навсегда лишит Орбана возможности вернуться на пост главы правительства в будущем. Виктор Орбан занимал пост премьер-министра Венгрии с 1998 по 2002 год, а затем вновь вернулся на эту должность в 2010 году.
На встрече президент страны поручил Мадьяру сформировать правительство. Ранее политик требовал, чтобы уходящий премьер-министр Виктор Орбан с понедельника действовал лишь как исполняющий обязанности и не принимал решений, которые могли бы связать руки новому правительству.
Государственное собрание Венгрии формируется на основе смешанной избирательной системы. Общая численность парламента — 199 депутатов, из которых 106 избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства, а 93 — по партийным спискам в едином национальном округе по пропорциональной системе с применением метода д’Ондта.
Законодательно установлены заградительные барьеры: 5% для отдельных политических партий, 10% для двухпартийных коалиций и 15% для коалиций, состоящих из трех и более партий.
