Песков заявил, что встреча Путина и Трампа в Китае сейчас не планируется

Визит президента России Владимира Путина Путина в Китай готовится, планов провести встречу Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Китае у Кремля пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В мае президент Трамп планирует посетить Китай. Первоначально визит планировался на 31 марта — 2 апреля, однако был перенесен.
В Кремле сообщали, что Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в первой половине 2026 года.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше