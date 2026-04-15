Возможность запрета VPN и подготовка визита Путина в Китай. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 15 апреля проведет совещание по экономическим вопросам.
О возможности запрета VPN
В России не вводили ответственности за использование VPN-сервисов: «Нет, вы знаете, что сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет. Но рекомендую вам обращаться с этими вопросами в министерство связи и в Роскомнадзор».
О подготовке визита Путина в Китай
Кремль подтвердил, что готовится визит Путина в Китай: «Я могу вам подтвердить, что действительно готовится визит президента Путина в Китай».
У российского лидера в рамках визита в Китай готовятся контакты на высшем уровне: «Мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим».
Возможность встречи Путина и президента США Дональда Трампа во время визита в Китай пока не прорабатывается: «Сейчас таких задумок нет».