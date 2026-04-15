Возможность запрета VPN и подготовка визита Путина в Китай. Темы брифинга Пескова

Возможность запрета VPN-сервисов и подготовка визита президента России Владимира Путина в Китай стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 15 апреля проведет совещание по экономическим вопросам.

О возможности запрета VPN

В России не вводили ответственности за использование VPN-сервисов: «Нет, вы знаете, что сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет. Но рекомендую вам обращаться с этими вопросами в министерство связи и в Роскомнадзор».

О подготовке визита Путина в Китай

Кремль подтвердил, что готовится визит Путина в Китай: «Я могу вам подтвердить, что действительно готовится визит президента Путина в Китай».

У российского лидера в рамках визита в Китай готовятся контакты на высшем уровне: «Мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим».

Возможность встречи Путина и президента США Дональда Трампа во время визита в Китай пока не прорабатывается: «Сейчас таких задумок нет».

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше