Лавров: Запад планирует создать новый военный блок с Украиной

США вместе с Европой задумались о создании нового военного союза с Украиной в качестве ведущего участника, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, такой блок будет носить явный антироссийский характер. Кто придумал создать новый альянс, какие страны могут в него войти и какие задачи он будет решать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
«Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника. [Украинский президент Владимир] Зеленский прямо говорит, что Украина будет Европу защищать от России», — отметил министр.
Лавров добавил, что «США хотят таким образом переложить на Европу главную ответственность за сдерживание России, чтобы освободить себе руки на, прямо скажем, китайском направлении».
«Вот в этих интересах они и пытаются стимулировать не только дискуссии, но и практические действия в направлении создания заранее анонсированного антироссийского военного блока с участием Украины», — сказал глава российского МИД.
Кто это придумал?
Один из самых ярых сторонников создания очередного антироссийского военного альянса — генерал-лейтенант ВС США в отставке Кит Келлог. Экс-военачальник, которому менее чем через месяц исполнится 82 года, не занимающий сейчас каких-либо официальных постов в администрации американского президента Дональда Трампа, похоже, просто до фанатизма одержим этой идеей.
По мнению генерала, в новую оборонную структуру могли бы войти Япония, Австралия, Германия, Польша и Украина. Более того, в этом блоке Киев должен, полагает Келлог, стать одним из ведущих участников. Разумеется, Зеленский с восторгом отнесся к идеям американского генерала. Однако на данном этапе неизвестно, до какой степени мнение военного пенсионера Кита Келлога является официальной точкой зрения Белого дома — да и является ли вообще.
Для начала обратимся к доктринальным документам Соединенных Штатов. В новой Стратегии национальной безопасности США, опубликованной Белым домом 5 декабря 2025 года, нет ни одного тезиса, хотя бы отдаленно соответствующего размышлениям Келлога. Приоритетом в документе названы восстановление стратегической стабильности и снижение рисков в отношениях с Россией.
В тексте другого доктринального американского документа — Стратегии национальной обороны 2026 года — Москва и вовсе не названа противником Америки. В нем сказано, что Россия остается «постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО» — но о какой-либо императивной необходимости создания новых антироссийских союзов речи не идет.
Наконец, в своем недавнем обращении к нации Трамп ни разу не обмолвился о каких-либо планируемых военных союзах, да еще с лидирующей ролью Украины. Да и в проекте военного бюджета США на 2027 год нет ни одного слова ни о новых блоках, ни даже об Украине — помощь Киеву в каком-либо виде в документ так и не вошла.
Так что высказывания Келлога о необходимости создания очередного военного блока либо выражают лишь частное мнение военного пенсионера, либо означают скорый пересмотр двух основополагающих стратегических документов США, что весьма и весьма маловероятно.
В настоящее время перед Вашингтоном стоят совершенно другие задачи — в первую очередь, это завершение войны с Ираном, — имеющие абсолютно другое значение, чем какое-либо обновление очередных антироссийских союзов.
Кому нужен новый военный блок?
Почему Зеленский с таким энтузиазмом поддержал идею строительства нового военного блока? Восторг киевского лидера имеет сугубо прагматическое значение: ~в случае реализации идей Келлога Украину ждет значительный приток финансовых средств~. Как же тут не радоваться украинскому руководству?
Тем не менее, нет сомнения, что в том или ином виде размышления о создании нового военного блока в политической элите Запада присутствуют и Келлог в своих мечтаниях далеко не одинок — о чем и говорил Лавров.
Следует напомнить: ~военные блоки создаются только для одного — немедленного вступления их участников в войну~. В противном случае их строительство не имеет никакого смысла и аморально по своей сути.
В таком случае Келлогу, прежде чем называть участников нового военного блока, следовало бы для начала обозначить те непреодолимые противоречия между Россией и государствами нового альянса, которые можно разрешить только ракетно-ядерной войной.
Скажем, политические, экономические, территориальные, идеологические, религиозные, наконец, разногласия между Западом и Москвой, которые носят настолько непримиримый характер, что могут быть преодолены только ядерными бомбардировками.
Однако в этом случае Келлог споткнулся бы на первом пункте, поскольку между Западом и Россией сейчас попросту нет таких противоречий, которые нельзя было бы разрешить в ходе переговоров. Ярко выраженная русофобия однозначно присутствует, но casus belli для ракетно-ядерной войны и стирания с лица Земли европейского континента еще не сформировался.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).