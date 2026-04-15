Часть Херсонской области осталась без света после ночного обстрела

В Херсонской области после ночного обстрела было нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, ночью из-за обстрела была повреждена энергосистема в Запорожской области. В результате без электричества осталась значительная часть Херсонской области.
Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы восстановить подачу электроэнергии.
«Понимаю, насколько это чувствительно для людей — особенно для семей с детьми, пожилых жителей и всех, у кого сегодня нарушился привычный ритм жизни», — написал Сальдо.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе пропало электричество после очередного украинского удара по объектам энергетической инфраструктуры. Это привело к полному обесточиванию области. По данным Минэнерго, повреждения получило оборудование. На месте уже работают специалисты, которые принимают меры для стабилизации ситуации.
