Часть Херсонской области осталась без света после ночного обстрела

В Херсонской области после ночного обстрела было нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Источник: РБК

В Херсонской области после ночного обстрела было нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, ночью из-за обстрела была повреждена энергосистема в Запорожской области. В результате без электричества осталась значительная часть Херсонской области.

Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы восстановить подачу электроэнергии.

«Понимаю, насколько это чувствительно для людей — особенно для семей с детьми, пожилых жителей и всех, у кого сегодня нарушился привычный ритм жизни», — написал Сальдо.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе пропало электричество после очередного украинского удара по объектам энергетической инфраструктуры. Это привело к полному обесточиванию области. По данным Минэнерго, повреждения получило оборудование. На месте уже работают специалисты, которые принимают меры для стабилизации ситуации.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в ведомстве.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

