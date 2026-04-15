Армия России заняла Волчанские Хутора в Харьковской области

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора в Харьковской области, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».
Село Волчанские Хутора находится в Чугуевском районе Харьковской области, в основном на левом берегу реки Волчья, примерно в 7,5 км восточнее города Волчанск. О занятии последнего глава российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал 1 декабря 2025 года. Численность населения Волчанских Хуторов по состоянию на 2001 год составляла 1337 человек.
За минувшие сутки подразделения «Севера» также нанесли удары по позициям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Избицкое, Пятихатки и Сосновый Бор в Харьковской области, Бачевск, Запселье, Малая Слободка и Покровка в Сумской области. По данным Минобороны России, потери ВСУ на этом направлении составили до 175 военнослужащих.
10 апреля в ведомстве отчитались о контроле над населенными пунктами Миропольское в Сумской области и Диброва в ДНР. В пресс-службе 14-го армейского корпуса ВСУ сообщали об отступлении из Миропольского в целях сохранения жизни личного состава.
