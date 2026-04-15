CNN опроверг блокаду Ормузского пролива силами США

США блокируют иранские порты, а не Ормузский пролив, поэтому сообщения о проходе через него кораблей нельзя считать нарушением блокады, сообщает американский телеканал CNN.
Ранее CNBC со ссылкой на данные морской разведывательной компании Windward написал, что по меньшей мере два судна пересекли Ормузский пролив в первый день действия американской блокады. Одно из них — танкер Rich Starry, принадлежащий китайской компании и находящийся под санкциями США, отметили аналитики. Сам CNN сообщил со ссылкой на данные MarineTraffic, что 14 апреля из иранского порта вышел еще один танкер — Argo Maris, который затем прошел через Ормузский пролив, несмотря на объявленную США блокаду.
Это не следует рассматривать как беспрепятственное прохождение кораблями пролива в обход блокады, поскольку, согласно заявлению центрального командования США (CENTCOM), она распространяется на все иранские порты, как внутри, так и за пределами Ормузского пролива, но не на него непосредственно, пишет канал.
Пересечение пролива разрешено для судов, не связанных с Ираном. В то же время блокада международного водного пути незаконна согласно морскому праву, напоминает CNN.
Это прописано в Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS). Согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН 3314, блокада признается актом агрессии (резолюции органа носят рекомендательный характер). При этом ст. 3 той же резолюции распространяет определение агрессии и на блокаду портов или берегов государства вооруженными силами другого государства.
США, однако, Конвенцию не подписывали. Иран ее подписал, но не ратифицировал.
Кроме того, блокада не распространяется на нейтральные порты, суда, даже если они связаны с Ираном, не могут быть атакованы, если они достигли таких портов, сказано в материале.
Бывший капитан ВМС США Карл Шустер сказал каналу, что, по данным CENTCOM, сейчас поддержание блокады обеспечивают порядка 12 кораблей, при этом большинство из них, если не все, находятся за пределами Ормузского пролива. Они могут обеспечивать соблюдение блокады на большом расстоянии за счет сложного оборудования для слежения и разведки, связанного с системами в воздушном и космическом пространстве, пояснил он.
О том, что США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива в отношении всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов, стало известно вечером 13 апреля. Ограничения не затрагивают суда, следующие в порты, не принадлежащие Ирану, и обратно. Транспортировка гуманитарных грузов, включая продукты питания, медикаменты и другие товары первой необходимости, может быть разрешена при условии проверки. CENTCOM утверждало, что за сутки с начала блокады ее нарушений не было.
В Иране американскую блокаду Ормузского пролива назвали обреченной на провал. Против нее выступили отдельные государства, в том числе Россия, Китай и Великобритания, а также компании, такие как TotalEnergies. The Wall Street Journal также писала, что Саудовская Аравия и другие ближневосточные экспортеры нефти давят на США для деблокады Ормузского пролива, поскольку опасаются, что Иран силами союзников-хуситов закроет и Баб-эль-Мандебский пролив.
Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном в Исламабаде. Обсуждается проведение нового раунда. По данным Reuters и The Atlantic, он может состояться уже на этой неделе.
