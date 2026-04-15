CNN опроверг блокаду Ормузского пролива силами США

Ранее CNBC со ссылкой на данные морской разведывательной компании Windward написал, что по меньшей мере два судна пересекли Ормузский пролив в первый день действия американской блокады. Одно из них — танкер Rich Starry, принадлежащий китайской компании и находящийся под санкциями США, отметили аналитики. Сам CNN сообщил со ссылкой на данные MarineTraffic, что 14 апреля из иранского порта вышел еще один танкер — Argo Maris, который затем прошел через Ормузский пролив, несмотря на объявленную США блокаду.