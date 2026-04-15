Цель — воспитать патриотов

На заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике депутаты рассмотрели проект изменений в региональный закон «О патриотическом воспитании в Новосибирской области».
Проект закона разработан в целях актуализации законодательства Новосибирской области, защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации и реализации одного из важнейших принципов государственной политики — патриотического воспитания граждан, поскольку патриотизм является нравственной основой жизнеспособности и важным элементом в деле укрепления обороноспособности государства.
После принятия областного законопроекта в первом чтении от Губернатора Новосибирской области поступило три поправки. Суть изменений, предлагаемых законопроектом «О внесении изменений в закон Новосибирской области “О патриотическом воспитании в Новосибирской области”, озвучила заместитель председателя комитета регионального парламента по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских.
«Установить за Правительством Новосибирской области полномочия по утверждению региональной системы мер по патриотическому воспитанию и организации ее реализации. Вторая поправка: установить за областными исполнительными органами полномочия по разработке и реализации мер, направленных на патриотическое воспитание. Кроме того, направление деятельности по патриотическому воспитанию дополняется организацией проведения мероприятий по экологическому воспитанию. Включить это направление предлагали в том числе и участники проекта регионального парламента “В одной команде со СВОими”, — перечислила Елена Спасских.
Ранее, на февральской сессии регионального парламента, законопроект о внесении изменений в областной закон «О патриотическом воспитании в Новосибирской области» был принят в первом чтении. Законопроектом скорректированы принципы, цели, задачи и основные направления деятельности, закреплены полномочия органов государственной власти Новосибирской области в сфере патриотического воспитания.
«Предыдущая редакция областного закона принята достаточно давно, в 2015 году, — напомнила Елена Спасских. — Поэтому по инициативе комитета были разработаны изменения в областной закон. Ведь жизнь меняется, требования меняются. Сейчас в патриотическом воспитании в первую очередь, нужно сделать акцент на время, в котором мы живём».
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области — председатель комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Вениамин Пак отметил, что рассматриваемый депутатами проект закона направлен на формирование у граждан патриотических ценностей, уважения к историческому прошлому и традициям Российской Федерации, развитие мотивации к защите Отечества и готовности к военной службе.
Итогом рассмотрения законопроекта стало решение комитета: рекомендовать сессии Законодательного Собрания принять проект закона во втором чтении проект закона с таблицей поправок № 1.
