Трамп прокомментировал поражение Орбана на выборах: «Он отставал»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии, а Петер Мадьяр справится со своими обязанностями. Об этом сообщил журналист АBC News Джонатан Карл в соцсети Х со ссылкой на слова главы государства.