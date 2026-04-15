Трамп прокомментировал поражение Орбана на выборах: «Он отставал»

«Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями — он хороший человек», — сказал Трамп.
Президент США напомнил, что ранее Петер Мадьяр входил в партию Орбана «Фидес», а также имеет схожие с экс-премьером позиции в вопросе миграции. По оценке Трампа, Мадьяр «будет очень хорошим примером».
При этом он затруднился ответить на вопрос, повлияло бы его личное участие на результат, учитывая, что в Венгрию ездил вице-президент Джей Ди Вэнс, а не он.
«Он [Орбан] значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор — хороший человек», — сказал Трамп.
По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более ⅔ мест в парламенте.