Карапетян объявил о решении отказаться от гражданства России

Бизнесмен Самвел Карапетян начал процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского, а именно — от паспортов России и Кипра. Об этом он сам сообщил на судебном заседании по его делу в Ереване.
Свое решение Карапетян объяснил тем, что он участвует в выборах. Он выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от партии «Сильная Армения».
«Поскольку я лидер “Сильной Армении”, участвую в выборах и уверен в своей победе, я начал процесс отказа от этих паспортов», — заявил бизнесмен.
15 апреля в Армении стартовало первое судебное заседание по делу Карапетяна. На нем защита ходатайствовала о запрете фото- и видеосъемки, суд удовлетворил требование.
Карапетян — владелец «Ташир Групп», состояние — $3,2 млрд по версии Forbes. Компания названа в честь его родного города в Армении, среди активов «Ташир Групп» в России — торговые центры «Рио» и Фора-банк.
В прошлом году предпринимателю было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении). Уголовное дело связано с его поддержкой Армянской апостольской церкви, которую в последнее время критикует премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Позднее Карапетяну были также предъявлены обвинения по делам о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег. Он не признает вину ни по одному из трех эпизодов. Бизнесмена арестовали в июне прошлого года. Сейчас он находится под домашним арестом.
Очередные выборы в Национальное собрание Армении — однопалатный парламент страны, пройдут 7 июня 2026 года. Об участии в них заявили также бывший мэр Еревана Айк Марутян с партией «Новая сила» и партия «Армянский национальный конгресс», список которой возглавит ее вице-председатель Левон Зурабян.
