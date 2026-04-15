В Кремле ответили на вопрос об ответственности за использование VPN

Песков заявил, что не располагает информацией об ответственности за использование VPN в России.

Источник: РБК

Никакой ответственности за использование сервисов VPN в России не предусмотрено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет», — cказал Песков, отвечая на вопрос о планах введения дополнительных ограничений по использованию VPN (цитата по «РИА Новости»).

Почти две недели назад, 2 апреля, Песков также заявил, что ему ничего не известно о поручении президента Владимира Путина для Минцифры принять меры по ограничению использования VPN-сервисов.

Ранее в приложениях операторов связи и маркетплейсов пользователи начали получать уведомления из-за включенного VPN. 30 марта РБК писал, что Минцифры провело совещание с руководителями компаний, которые владеют крупнейшими российскими ресурсами. На встрече глава министерства Максут Шадаев сообщил, что к 15 апреля компаниям необходимо ограничить доступ на их платформы пользователям с включенными VPN. На совещании присутствовали представители более 20 компаний.

Минцифры усиливает борьбу с VPN и прорабатывает меры ограничения средств обхода блокировок.

VPN (Virtual Private Network) — это технология, которая создает зашифрованный «тоннель» для интернет-трафика. Когда пользователь подключается к VPN, его данные отправляются сначала на удаленный сервер, а затем в интернет.

С 2017 года в России VPN-сервисам и анонимайзерам предписывается ограничивать доступ к информации из реестра запрещенной. Если владельцы сервисов не выполняют требование, РКН блокирует их самих. В марте 2024-го вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые запретили распространение информации о способах доступа к заблокированным сайтам. Роскомнадзор по итогам 2025 года заблокировал 439 VPN-сервисов в России.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше