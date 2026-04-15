В Кремле ответили на вопрос об ответственности за использование VPN

С 2017 года в России VPN-сервисам и анонимайзерам предписывается ограничивать доступ к информации из реестра запрещенной. Если владельцы сервисов не выполняют требование, РКН блокирует их самих. В марте 2024-го вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые запретили распространение информации о способах доступа к заблокированным сайтам. Роскомнадзор по итогам 2025 года заблокировал 439 VPN-сервисов в России.