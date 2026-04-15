МИД Молдавии назвал срок выхода страны из СНГ

Молдавия выйдет из Содружества независимых государств через год. Об этом заявил министр иностранных дел Михай Попшой.
Он заявил, что Кишинев 8 апреля уведомил Минск о планах выйти из объединения через год.
«После подписания решений о денонсации соглашений, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении», — заявил Попшой (цитата по «РИА Новости»).
Молдавское правительство одобрило денонсацию Статута Содружества Независимых Государств 11 марта.
Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона.