«Лисьи норы» наступление не остановят

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВСУ вырыли огромное количество «лисьих нор» у посёлка Дибровы под Красным Лиманом, это влияет на скорость наступления армии России на данном участке.
Об этом информировал военный эксперт Андрей Марочко.
«На западе от Дибровы — лесистая местность, которую нужно постоянно контролировать, зачищать. Здесь огромное количество так называемых “лисьих нор”, из которых мы должны выкуривать украинских боевиков. Поэтому продвижение на данном участке не такое быстрое, как хотелось бы», — сказал он.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
