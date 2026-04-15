Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадьяр решил лишить Орбана возможности вернуться к власти

Петер Мадьяр заявил, что в Венгрии проведут конституционную реформу, чтобы ограничить число сроков премьер-министра. Норма должна восстановить систему сдержек и противовесов в стране.

Источник: РБК

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что его будущее правительство проведет конституционную реформу, чтобы ограничить срок полномочий премьер-министра двумя четырехлетними сроками. Нововведение лишит уходящего премьер-министра Виктора Орбана возможности вернуться к власти, пишет Bloomberg.

Должность премьера Виктор Орбан занимал на протяжении 16 лет.

По словам Мадьяра, на встрече с президентом Тамашем Шуйоком также обсуждались вопросы о внесении в конституцию страны поправок об усилении полномочий президента и о возможном проведении прямых президентских выборов. На данный момент главу страны избирает парламент.

«Мы сделаем все, чтобы восстановить верховенство закона, плюралистическую демократию и систему сдержек и противовесов», — объяснял ранее лидер партии «Тиса».

Одновременно с этим Мадьяр пообещал провести системные реформы для восстановления демократических институтов. В число первоочередных мер войдут борьба с коррупцией и защита национальных активов.

«Тиса» завоевала 138 из 199 мест в парламенте, получив конституционное большинство в две трети голосов, которое позволяет ей вносить поправки в основной закон. У партии «Фидес» Виктора Орбана — 55 мест, шесть — у правой партии «Наша Родина». Явка избирателей составила рекордные 79,5%.

Бывший премьер-министр, правивший страной 16 лет, признал поражение и поздравил победителя. «Результат выборов болезненный», — заявил Орбан на митинге в Будапеште.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

