Гуцан высказался о захватах российских кораблей

Генеральный прокурор Александр Гуцан заявил, что, как россиянин, разделяет глубокое возмущение по поводу преследования соотечественников за рубежом и пиратских захватов российских кораблей.

Источник: РБК

Гуцан выступил в Совфеде с докладом о проделанной работе по укреплению законности и правопорядка. Председатель Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что участились случаи, когда западные страны задерживают суда России, перевозящие нефть и газ по заранее заключенным контрактам.

«Такие действия разрушают существующие международные нормы и международное право, в широком смысле оно размывается», — сказал Гуцан (цитата по «РИА Новости»).

Москва ранее предупреждала, что примет ответные меры, если военные будут задействованы для захвата судов. В конце марта МИД заявил, что страны ЕС под термином «теневой флот» занимаются «разбоем на морских коммуникациях», останавливая и направляя в свои порты суда, которые считают связанными с поставками российских грузов. В ведомстве указали, что такого понятия не существует в международном морском праве.

3 марта российский газовоз Arctic Metagaz был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины и загорелся в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. На борту находились 30 членов экипажа — все россияне, их удалось спасти. Президент Владимир Путин назвал произошедшее террористической атакой, а МИД счел военным преступлением.

Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше