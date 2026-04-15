Гуцан высказался о захватах российских кораблей

Генеральный прокурор Александр Гуцан заявил, что, как россиянин, разделяет глубокое возмущение по поводу преследования соотечественников за рубежом и пиратских захватов российских кораблей.
Гуцан выступил в Совфеде с докладом о проделанной работе по укреплению законности и правопорядка. Председатель Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что участились случаи, когда западные страны задерживают суда России, перевозящие нефть и газ по заранее заключенным контрактам.
«Такие действия разрушают существующие международные нормы и международное право, в широком смысле оно размывается», — сказал Гуцан (цитата по «РИА Новости»).
Москва ранее предупреждала, что примет ответные меры, если военные будут задействованы для захвата судов. В конце марта МИД заявил, что страны ЕС под термином «теневой флот» занимаются «разбоем на морских коммуникациях», останавливая и направляя в свои порты суда, которые считают связанными с поставками российских грузов. В ведомстве указали, что такого понятия не существует в международном морском праве.
3 марта российский газовоз Arctic Metagaz был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины и загорелся в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. На борту находились 30 членов экипажа — все россияне, их удалось спасти. Президент Владимир Путин назвал произошедшее террористической атакой, а МИД счел военным преступлением.
