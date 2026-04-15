Гуцан высказался о захватах российских кораблей

Москва ранее предупреждала, что примет ответные меры, если военные будут задействованы для захвата судов. В конце марта МИД заявил, что страны ЕС под термином «теневой флот» занимаются «разбоем на морских коммуникациях», останавливая и направляя в свои порты суда, которые считают связанными с поставками российских грузов. В ведомстве указали, что такого понятия не существует в международном морском праве.