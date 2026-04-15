Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первое заседание нового парламента Венгрии состоится в начале мая

Первое заседание нового парламента Венгрии пройдет 6−7 мая.

Источник: РБК

Первое заседание нового парламента Венгрии пройдет 6−7 мая. Об этом заявил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр по итогам переговоров с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, сообщает «РИА Новости».

Как рассказал Мадьяр, глава государства сообщил ему, что учредительное заседание национального собрания может состояться в один или два дня — 6 и 7 мая. Политик также напомнил, что, согласно конституции, парламент нового созыва обязан собраться не позднее чем через 30 дней после выборов.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. После обработки 98,9% голосов «Тиса» получила 138 мест в парламенте, что дало ей конституционное большинство, а правящий альянс ФИДЕС-ХДНП — только 55 мест. Еще шесть мест достались партии «Наша страна».

Орбан признал поражение и пообещал «не сдаваться». Он назвал результаты парламентских выборов «понятными и болезненными» для ФИДЕС, но пообещал «продолжать служить нашей стране и венгерской нации».

