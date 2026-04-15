Politico: новый оборонный пакт с Германией призван обеспечить Украину средствами ПВО

С начала года Россия усилила дальнобойные удары по Украине, выпустив 270 баллистических и гиперзвуковых ракет, пишет европейское бюро Politico. Украина, как утверждает издание, добилась успехов в перехвате российских беспилотников и сбивает более 90% из них. Но гораздо сложнее обстоит дело с баллистическими ракетами: скорость и траектория российских ракет затрудняют их перехват, для чего требуются такие дефицитные системы, как американские ЗРК Patriot или франко-итальянские SAMP/T.