Politico: новый оборонный пакт с Германией призван обеспечить Украину средствами ПВО

С начала года Россия усилила дальнобойные удары по Украине, выпустив 270 баллистических и гиперзвуковых ракет, пишет европейское бюро Politico. Украина, как утверждает издание, добилась успехов в перехвате российских беспилотников и сбивает более 90% из них. Но гораздо сложнее обстоит дело с баллистическими ракетами: скорость и траектория российских ракет затрудняют их перехват, для чего требуются такие дефицитные системы, как американские ЗРК Patriot или франко-итальянские SAMP/T.
Сейчас на Украине наблюдается такая нехватка систем Patriot, что хуже быть не может.
В результате в четверг Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали оборонное соглашение на сумму 4 млрд евро. По словам Мерца, стороны договорились о «дальнейшей всесторонней поддержке», в том числе в области противовоздушной обороны, оружия большой дальности, БПЛА и артиллерийских боеприпасов.
Сделка также предусматривает передачу Украине 36 пусковых установок средней и малой дальности IRIS-T, которые выпускает немецкая фирма Diehl Defense. Кроме того, Германией вложит 300 млн евро в развитие дальнобойных вооружений, а также стороны займутся совместным производством дронов в рамках инициативы Build with Ukraine. Изначально планируется выпуск 5000 БПЛА с использованием технологий искусственного интеллекта.
Вопрос о средствах ПВО также будет поднят во время встречи Контактной группы по обороне Украины (UDCG), которая состоится в среду, пишет издание.
Одновременно Украина пытается разработать собственную систему противовоздушной обороны, напоминает Politico. На прошлой неделе украинский производитель ракет Fire Point сообщил, что работает над системой ПРО, которая поступит на вооружение ВСУ к следующему году. Цель состоит в том, чтобы снизить стоимость ракеты-перехватчика до уровня ниже 1 млн долларов, что составляет примерно четверть от нынешней стоимости американских противоракет PAC-3.
Зеленский подчеркнул, что создание национальной системы ПВО является стратегическим приоритетом: «Безусловной задачей является наша собственная противовоздушная оборона, которая будет способна бороться с баллистическими ракетами». При этом он признал, что пока Украина по-прежнему зависит от западных поставок.