Госдума не поддержала закон о запрете рекламы магов и ведьм

Законопроект о запрете рекламы магов, ведьм и тарологов внесли в базу данных нижней палаты парламента в апреле 2025 года. Авторами выступили председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, ее коллега по думской фракции КПРФ Алексей Корниенко, а также зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Они отметили, что проект был разработан с целью защиты россиян «от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье».