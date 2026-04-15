Госдума не поддержала закон о запрете рекламы магов и ведьм

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи не поддержал законопроект о запрете рекламы эзотерических и духовных практик, передает корреспондент РБК.

Источник: РБК

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи не поддержал законопроект о запрете рекламы эзотерических и духовных практик, передает корреспондент РБК.

Депутат Госдумы Марина Ким напомнила, что в российском законодательстве отсутствует запрет на оказание эзотерических и духовных услуг.

«При этом законопроект не содержит самого определения понятия “услуги оккультно-магического характера”. Также не содержит критерия принесения той или иной деятельности в такой категории», — сказала она, комментируя законопроект.

Ким подчеркнула, что борьба с недобросовестными «ведьмами» и «целителями» уже возможна в рамках статьи 38 закона «О рекламе», которая позволяет ограничивать распространение недостоверной рекламы.

Кроме того, по словам депутата, законопроект предполагал внесение изменений только в закон о рекламе и не содержал механизмов блокировки самих ресурсов, распространяющих подобные услуги.

«И в связи с этим наименование законопроекта не в полной мере соответствует его содержанию», — добавила Ким.

Законопроект о запрете рекламы магов, ведьм и тарологов внесли в базу данных нижней палаты парламента в апреле 2025 года. Авторами выступили председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, ее коллега по думской фракции КПРФ Алексей Корниенко, а также зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Они отметили, что проект был разработан с целью защиты россиян «от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье».

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше