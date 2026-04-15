Politico назвала имена союзников Орбана, которые могут помешать Киеву

Уход Виктора Орбана с политической арены Евросоюза не упростит принятие ключевых решений в Брюсселе, в том числе по оказанию помощи Украине. У бывшего премьер-министра Венгрии есть «союзники» в Совете ЕС, которые способны в дальнейшем блокировать планы по предоставлению кредитов Киеву, пишет Politico.
Издание называет пять политиков, которые с наибольшей вероятностью могут занять место Орбана в качестве главных «разрушителей» консенсуса в сообществе. В их числе — премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер Чехии Андрей Бабиш, глава правительства Италии Джорджа Мелони, лидер словенской оппозиции Янез Янша и бывший президент Болгарии Румен Радев.
Фицо вместе с Орбаном ранее заблокировал выделение Украине «военного кредита» на €90 млрд и 20-й пакет антироссийских санкций. «Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в ЕС, но не за счет Словакии», — заявил он.
Чешский премьер Андрей Бабиш выступает за сокращение поддержки Киеву, однако не отказывается от инициативы Чехии по боеприпасам для Украины.
Итальянский премьер Джорджа Мелони, по словам дипломатов, «происходит из той же политической семьи», что и Орбан, пишет Politico. На мартовском саммите она призналась, что понимает позицию венгерского коллеги по украинскому кредиту.
В Словении экс-премьер Янез Янша, поклонник президента США Дональда Трампа, занял второе место в выборах, но, вернувшись, может стать членом «растущего популистского клуба в ЕС». При этом он выступает за членство Украины в ЕС и посетил Киев в 2022 году в начале военной операции, чтобы выразить поддержку.
В Болгарии коалиция «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева лидирует перед досрочными выборами 19 апреля. Ранее Радев заявлял, что Украина «обречена» в конфликте с Россией и наращивание военной помощи ЕС не решит проблему.
Ранее партия бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проиграла на выборах в однопалатный парламент. Он заявил, что результаты парламентских выборов в Венгрии являются «понятными и болезненными» для партии ФИДЕС. Он также добавил, что его партия «никогда не сдастся».
