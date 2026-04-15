Трамп назвал обязательное условие для сделки с Ираном

Сделки между США и Ираном не будет, если последний намерен обладать ядерным оружием. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.
«Во-первых, если они этого не сделают (не откажутся от намерения обладать ядерным оружием. — РБК), то сделки не будет. Хорошо, значит, сделки не будет. Вся эта история, по сути, сводится к тому, что отсутствует ядерное оружие, у них не может быть ядерного оружия», — сказал президент США.
Вашингтон давно требует от Тегерана отказа от собственного ядерного оружия. Трамп говорил, что Иран не желает отказываться от его разработки, хотя и хочет заключить сделку больше, чем США, поскольку опасается ударов.
Иран настаивает на своем праве продолжать обогащать уран. Республика не стремится к обладанию ядерным оружием, но имеет право на мирную атомную энергию, говорил президент страны Масуд Пезешкиан.
«Мы имеем право использовать ядерную энергию и проводить исследования, которые приносят пользу нашему обществу, и никто не вправе лишать нас этого права», — подчеркивал он.
В МИД Ирана также отмечали, что Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке.
Отказ Ирана от ядерного оружия и его разработки является одним из ключевых условий США в переговорах с Ираном. Трамп ранее утверждал, что Тегеран согласился на это. Однако впоследствии раунд переговоров в Исламабаде между США и Ираном провалился. Тегеран не принял условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики, сообщал агентству Fars источник, близкий к иранской переговорной команде. Axios также писал, что Иран не желает отказываться от своих запасов обогащенного урана.
Сейчас обсуждается возможность проведения новой встречи. Как сообщил накануне сам Трамп, она может состояться в ближайшие два дня также в Пакистане.