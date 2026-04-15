В Башкирии после атаки БПЛА погиб человек

В результате атаки беспилотника на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Источник: РБК

Он принес соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Утром 15 апреля Радий Хабиров сообщил, что Башкирия подверглась «террористической атаке» украинских дронов, несколько из них сбили над промышленной зоной Стерлитамака.

Стерлитамак находится на расстоянии около 1,2 тыс. км по прямой от зоны военной операции.

С вечера 14 апреля и до утра 15 апреля российские силы ПВО сбили 85 украинских дронов над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Крымом, Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны.

