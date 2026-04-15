Дума одобрила проект о социализации для вернувшихся с фронта заключенных

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который устанавливает основание для добровольной ресоциализации (пробации) для заключенных, участвовавших в спецоперации на Украине, передает корреспондент РБК. За проголосовал 401 депутат, против и воздержавшихся не было.
Статс-секретарь — замминистра юстиции Елена Ардабьева, представлявшая законопроект на заседании Думы, подчеркнула, что нормы, по мнению авторов, будут способствовать снижению уровня рецидива среди таких граждан. Содокладчик, первый замглавы комитета по безопасности Думы Михаил Старшинов также отметил, что поправки в закон будут способствовать социальной поддержке такой категории граждан и их более эффективной адаптации.
Законопроект распространяет механизм исполнительной пробации на тех, кто был призван на военную службу в период мобилизации или в военное время, а также заключил контракт (сейчас она применяется к тем, кто был освобожден условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы, получил отсрочку или был условно осужден). Действовать исполнительная пробация для бывших заключенных будет после увольнения с военной службы. Воспользоваться этим механизмом смогут те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Пробация добровольная, бывшему заключенному или его представителю необходимо подать заявление в течение шести месяцев после увольнения со службы.
В случае принятия закон вступит в силу через шесть месяцев после его подписания.
Во время заседания депутат Нина Останина обратила внимание на то, что законопроект устанавливает срок полгода для подачи заявления на пробацию, но если он был пропущен по уважительной причине, его могут продлить. Она попросила представителя Минюста привести примеры уважительных причин.
На это Ардабьева сообщила, что уже бывали случаи, правда, не для этой категории граждан, когда люди пропустили сроки из-за того, что находились в больнице. «Насколько мне известно, по нашей статистике, нет случаев, когда отказывали в пробации, неважно, постпенитенциарная она или исполнительная», — добавила замминистра. Каждый случай рассматривается индивидуально, и пропущенный срок восстанавливается, заверила она.
Законопроект разработал Минюст, 16 марта его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. При этом МВД высказывало возражения и предлагало дополнения к законопроекту. Оно сочло необходимым распространить пробацию на бывших военных, которых привлекали к уголовной ответственности, или у которых была судимость до заключения контракта, или которых из-за участия в военной операции освободили от уголовного преследования (или погасили судимость). «После окончания СВО прогнозируется возвращение к местам проживания значительного числа лиц с криминальным прошлым. Целесообразно выделить указанных граждан в отдельную категорию, установив безусловное распространение на них мер пробации без учета принципа добровольности в течение трех лет после увольнения с военной службы», — предложило МВД.
Но в итоговый вариант законопроекта, который был внесен в Думу, эти предложения не вошли. В МВД не ответили на запрос РБК.
С начала военной операции в феврале 2022 года были сообщения о преступлениях, совершенных вернувшимися с фронта бывшими заключенными. Так, бывший заключенный и боксер Илья Канахин из Саратовской области, дважды осужденный за убийство и заключивший после этого контракт на военную службу, летом прошлого года был приговорен по делу об убийстве 26-летней девушки, сообщала прокуратура региона. В октябре он погиб в ДНР, сообщал «Вольск.ру». В 2024 году Оренбургский суд приговорил бывшего участника военных действий на Украине Руслана Магдиева к семи годам колонии за убийство по неосторожности посетителя кафе «Мечта» в Орске. В зону военных действий осужденный попал из колонии в Сегеже, где отбывал срок за убийство двух или более человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, разбой и кражу.
