Дума одобрила проект о социализации для вернувшихся с фронта заключенных

С начала военной операции в феврале 2022 года были сообщения о преступлениях, совершенных вернувшимися с фронта бывшими заключенными. Так, бывший заключенный и боксер Илья Канахин из Саратовской области, дважды осужденный за убийство и заключивший после этого контракт на военную службу, летом прошлого года был приговорен по делу об убийстве 26-летней девушки, сообщала прокуратура региона. В октябре он погиб в ДНР, сообщал «Вольск.ру». В 2024 году Оренбургский суд приговорил бывшего участника военных действий на Украине Руслана Магдиева к семи годам колонии за убийство по неосторожности посетителя кафе «Мечта» в Орске. В зону военных действий осужденный попал из колонии в Сегеже, где отбывал срок за убийство двух или более человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, разбой и кражу.