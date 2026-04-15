Поправки в бюджет — за счёт незаёмных средств

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности рассмотрел законопроект о внесении изменений в областной бюджет 2026−2028 годов.
Представление проекта закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области “Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов” заместитель Председателя Правительства — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко начал с перечня основных задач законопроекта. Предусматривается решение бюджетных задач, которые переходят в силу незавершённости с 2025 года и оцениваются в 6 371,3 млн рублей (оплата государственных и муниципальных контрактов, строительство в Новосибирске школ по концессионному соглашению и поликлиник по соглашению ГЧП); уточняются расходы дорожного фонда с учетом итогов 2025 года. Также законопроектом предусматривается уточнение инфраструктурных проектов, реализуемых за счет списания ⅔ задолженности по бюджетным кредитам.
Особое внимание глава Минфина обратил на задачу по выполнению мероприятий по созданию полигонов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2024 года № 309. Помимо крупных полигонов Правобережного и Левобережного, средства предусматриваются на проектирование межрайонных полигонов в Каргатском, Кыштовском и Баганском районах. Предусматриваются средства и на решение непредвиденно возникшей в текущем году проблемы в зонах ликвидации эпизоотических очагов всего в сумме 798 млн рублей. «Из них 704 миллиона рублей предназначено для оказания поддержки крупным хозяйствам, 24 миллиона — поддержка личных подсобных хозяйств и закуп животных и 70 миллионов рублей — это непосредственно поддержка муниципальных образований, которые выполняли карантинные мероприятия», — пояснил министр.
Говоря об основных источниках финансирования задач, глава Минфина отметил, что «собственные доходы здесь не присутствуют, уже третий год потенциал региона по собственным доходам снижается». Таким образом, источники — это переходящие остатки собственных средств бюджета 3 191,5 млн рублей, уточнение потребностей главных распорядителей бюджетных средств (2 931,1 млн рублей), а также возможность сокращения расходов на обслуживание государственного долга, прежде всего, в силу решения Банка России по снижению ключевой ставки (2893,8 млн руб.). А также остатки средств, возвращенных в 2026 году, потребность в которых муниципальными образованиями и учреждениями не подтверждена (920,1 млн руб.).
В числе принятых дополнительных решений министр назвал внутреннее перераспределение лимитов по расселению граждан из ветхого аварийного жилья между муниципальными образованиями, средства на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Северное и школы в селе Репьево. Также принято чисто техническое решение об уменьшении субсидии городу Новосибирску в 2026 году на водоснабжение и водоотведение в размере 1 037,7 млн рублей. «Эти средства мы городу выделили, скажем так, в опережающем порядке. Источником этой субсидии являлся казначейский инфраструктурный кредит, планировавшийся на 2026 год, но в декабре прошлого года Правительство РФ обратилось к субъектам Российской Федерации на предмет рассмотрения возможности с опережением получить этот казначейский инфраструктурный кредит. Мы нашли такую возможность. Соответственно, кредит получили в декабре прошлого года, тогда же город получил эту субсидию», — пояснил Виталий Голубенко.
Параметры бюджета таковы: доходы областного бюджета 2026 года предлагается увеличить на 993,2 млн рублей до 326 млрд 608 млн рублей. Расходы — на 3 млрд 148,8 млн рублей до 373 млрд 54,1 млн рублей. «Дефицит увеличивается до 46,4 миллиардов рублей, но исключительно за счет незаёмных источников финансирования. Заемные средства корректируются на “минус” за счет исключения бюджетного кредита», — уточнил Виталий Голубенко.
В ходе обсуждения заместитель председателя бюджетного комитета Андрей Любавский вновь актуализировал возникший в ходе заседания рабочей группы вопрос документации по концессиям.
«Возникает риск возврата федеральных средств в федеральный бюджет в случае срыва сроков строительства школ, — пояснил проблему заместитель председателя комитета Денис Юминов. — Поэтому в комплексном решении хотели бы увидеть график завершения работ до 31 декабря 2026 года».
Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов заверил: графики производства работ будут предоставлены. «Губернатором вместе с Министром просвещения России подписана дорожная карта, где определены сроки ввода школ. Прилагаем все усилия для того, чтобы их достичь», — подтвердил замминистра, отметив также готовность содействовать осуществлению депутатского контроля.
Зампредкомитета Владислав Плотников отметил: «Нужны не только сроки окончания строительства, а поэтапные сроки завершения работ. С определенными реперными точками, которые мы как депутаты должны проверять. На школы ушли огромные суммы из бюджета, и не хочется второй раз наступать на те же грабли. Процесс строительства школ необходимо взять под контроль».
«Речь не только о производстве работ, но и об экспертизах, — продолжила вице-спикер — председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко. — Сегодня мы принимаем решения, связанные с выделением дополнительных денежных средств. Существенных, в том числе, и на изменение стоимости объектов. У депутатов нет сомнений, что нужно и школы строить, и полигоны с мусоросортировочными комплексами. Вопрос о физическом их исполнении и качестве контроля. Мы призываем коллег из Правительства региона усилить контроль сроков, контроль качества проводимых работ. А прежде — еще и контроль качества экспертной документации. Депутаты отметили необходимость формирования этапности работ, чтобы своевременно дать оценку — идем ли мы в плане, укладываемся ли в сроки. К сожалению, не раз бывало, когда мы били по “хвостам”, когда нарушались сроки, а вместе с этим шло существенное удорожание объектов», — подчеркнула Ирина Диденко.
Председатель комитета напомнила еще об одной острой проблеме: «При принятии бюджета на трехлетку мы говорили о финансировании помощи муниципалитетам на подготовку к зиме. Вопрос остается актуальным», — обратилась Ирина Диденко к министру финансов.
«Задача на контроле. Сейчас проходит финал верстки именно по источникам обеспечения», — ответил Виталий Голубенко.
Комитет единогласно проголосовал за решение вынести проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области “Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов” на рассмотрение сессии Законодательного Собрания и рекомендовать к принятию в первом чтении.
