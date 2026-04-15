В Херсонской области при атаках БПЛА пострадали двое мирных жителей

За прошедшие сутки в результате атак украинских БПЛА в Херсонской области пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
В селе Виноградово Алешкинского муниципального округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате были ранены женщина 1975 года рождения и мужчина 1995 года рождения. Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями и контузией.
В Новой Каховке в результате сброса боеприпаса с беспилотника поврежден легковой автомобиль. Жертв и пострадавших нет.
Атакам БПЛА также подверглись Алешки, Великая Кардашинка, Великая Лепетиха, Гладковка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Корсунка, Костогрызово, Коханы, Крынки, Михайловка, Новая Збурьевка, Новая Маячка, Новые Лагери, Обрывка, Подстепное, Пролетарка, Раденск и Старая Збурьевка.
В 12:33 губернатор Херсонской области объявил об авиационной опасности в регионе.
Ранее Владимир Сальдо сообщил, что после ночного обстрела была повреждена энергосистема в Запорожской области. В результате без электричества осталась значительная часть Херсонской области.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в ведомстве.
