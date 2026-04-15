Зеленский заявил о самом сильном дефиците ракет за все время конфликта

По словам Зеленского, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, Украине будет поступать меньше оружия. Он также посетовал, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф сейчас постоянно контактируют с Тегераном и у них «нет времени на Украину». При этом украинский лидер предложил помощь Киева в разблокировке Ормузского пролива, отметив, что у Украины уже есть опыт противодействия блокаде в Черном море, однако США к ней пока не обращались.