Зеленский заявил о самом сильном дефиците ракет за все время конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о критическом дефиците ракет для систем ПВО Patriot, сообщает Welt.
«У нас сейчас такой дефицит, хуже уже не может быть», — сказал он в интервью немецкому телеканалу ZDF 14 апреля.
По словам Зеленского, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, Украине будет поступать меньше оружия. Он также посетовал, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф сейчас постоянно контактируют с Тегераном и у них «нет времени на Украину». При этом украинский лидер предложил помощь Киева в разблокировке Ормузского пролива, отметив, что у Украины уже есть опыт противодействия блокаде в Черном море, однако США к ней пока не обращались.
Говоря о роли США в урегулировании конфликта, Зеленский заявил, что у Вашингтона более конструктивная дипломатия с Москвой, чем с европейскими столицами, и он не видит сигналов о том, что США хотят это изменить.
В отличие от Вашингтона, Берлин Зеленский оценил позитивно, назвав Германию «крупнейшим стратегическим партнером» Украины в Европе, который помогает сегодня больше, чем США.
Ранее в Берлине состоялись первые за 20 лет германо-украинские межправительственные консультации. По итогам встречи с канцлером Фридрихом Мерцем были согласованы стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере беспилотников и ПВО, а также помощь украинской промышленности.
