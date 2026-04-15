Политолог: возможная встреча Путина и Трампа в Китае ослабит позицию США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что начата подготовка визита главы государства в Пекин. Ранее о своей поездке в КНР неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп. На вопросы редакции Новостей Mail о возможной встречи двух лидеров ответил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Для России выстраивание отношений с Китаем всегда были в приоритете, отметил политолог.

Отношения с Китаем в сегодняшнем развороте на восток занимают особую роль. Вместе с Китаем мы формируем альтернативную модель многополярного мира взамен пресловутому американскому однополярному миру.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

По мнению эксперта, возможная встреча российского и американского президентов на китайской территории обернется для Трампа стратегическим проигрышем.

Будет ли Трамп во время визита Путина в Китае и пересекутся ли они — большой вопрос. Безусловно, такая встреча будет дополнительным плюсом для Пекина, и ослабит позиции Вашингтона. А Китай для США сегодня является главным экзистенциальным противником.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита Путина в Китай, подчеркнув, что Китай является для России «привилегированным стратегическим партнером». 14 апреля в Пекин прибыл глава МИД России Сергей Лавров, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и провел переговоры с главой МИД Китая Ван И.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует поездку в Китай в середине мая, переговоры американского президента с Си Цзиньпином могут состояться 14—15 мая.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше