Политолог: возможная встреча Путина и Трампа в Китае ослабит позицию США

Для России выстраивание отношений с Китаем всегда были в приоритете, отметил политолог.
Отношения с Китаем в сегодняшнем развороте на восток занимают особую роль. Вместе с Китаем мы формируем альтернативную модель многополярного мира взамен пресловутому американскому однополярному миру.
По мнению эксперта, возможная встреча российского и американского президентов на китайской территории обернется для Трампа стратегическим проигрышем.
Будет ли Трамп во время визита Путина в Китае и пересекутся ли они — большой вопрос. Безусловно, такая встреча будет дополнительным плюсом для Пекина, и ослабит позиции Вашингтона. А Китай для США сегодня является главным экзистенциальным противником.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита Путина в Китай, подчеркнув, что Китай является для России «привилегированным стратегическим партнером». 14 апреля в Пекин прибыл глава МИД России Сергей Лавров, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и провел переговоры с главой МИД Китая Ван И.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует поездку в Китай в середине мая, переговоры американского президента с Си Цзиньпином могут состояться