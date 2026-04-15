Трамп рассказал об ответе Китая на просьбу не поставлять Ирану оружие

Financial Times 15 апреля также сообщила со ссылкой на документы, что Иран координировал удары по американским военным базам на Ближнем Востоке при помощи китайского разведывательного спутника, который он приобрел сразу после запуска в 2024 году. Информационное агентство Китая «Синьхуа» в июне того года писало о выводе на орбиту трех спутников коммерческой ракетой «Гушэньсин-1» («Церера-1»). Среди них был в том числе спутник TEE-01B, о котором пишет FT.