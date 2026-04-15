Трамп рассказал об ответе Китая на просьбу не поставлять Ирану оружие

Китай заверил Соединенные Штаты, что не поставляет Ирану вооружения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.
Трамп рассказал, что лично попросил китайского лидера Си Цзиньпина не делать этого.
«Я слышал, что Китай предоставляет оружие Ирану. И я написал ему (Си Цзиньпину. — РБК) письмо с просьбой не делать этого, и он написал мне письмо, в котором говорилось, что, по сути, он этого не делает», — сообщил президент США.
Трамп 14 и 15 мая планирует встретиться с Си Цзиньпином в Пекине. Журналистка Fox Business Мария Бартиромо поинтересовалась у него, какое влияние в этом контексте оказал кризис на нефтяных рынках, и как могла измениться «динамика» предстоящей встречи.
Ранее Трамп говорил, что у Китая возникнут «большие проблемы», если тот решит поставить оружие Ирану. Он пригрозил Пекину дополнительной пошлиной в 50%, если США уличат его в военных поставках Исламской Республике.
«Я слышу сообщения о том, что Китай поставляет переносные зенитные ракеты. Я сомневаюсь, что они бы это сделали, потому что у меня есть с ними отношения», — отмечал американский президент.
CNN со ссылкой на источники 11 апреля писал, что у американской разведки есть данные о планах Китая поставить Ирану новые системы ПВО, включая переносные зенитные комплексы. По информации телеканала, поставку могут осуществить в ближайшие месяцы через третьи страны, чтобы скрыть происхождение ПЗРК. Пекин отвергал эти обвинения.
Financial Times 15 апреля также сообщила со ссылкой на документы, что Иран координировал удары по американским военным базам на Ближнем Востоке при помощи китайского разведывательного спутника, который он приобрел сразу после запуска в 2024 году. Информационное агентство Китая «Синьхуа» в июне того года писало о выводе на орбиту трех спутников коммерческой ракетой «Гушэньсин-1» («Церера-1»). Среди них был в том числе спутник TEE-01B, о котором пишет FT.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) еще до начала американских атак получил доступ к коммерческим наземным станциям китайской Emposat, через которые управлялся спутник TEE-01B. Сети компании охватывают Азию, Латинскую Америку и другие регионы. Иранское командование использовало спутник для наблюдения за военными объектами США, утверждала FT.