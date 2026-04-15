FT узнала о проблемах из-за новой системы регистрации при въезде в ЕС

После полного запуска электронной системы въезда/выезда (Entry/Exit System; EES) в Евросоюз в аэропортах 15 стран наблюдались серьезные сбои и значительные задержки, пишет Financial Times. Пассажиры вынуждены ожидать в очередях на пограничном контроле до трех часов, что вызывает опасения представителей отрасли.
ЕС ввел новую систему регистрации в октябре прошлого года. Она начала полноценно функционировать в минувшую пятницу и подразумевает сканирование паспорта, снятие отпечатков пальцев и фотографирование въезжающих из третьих стран. Действует в странах Шенгенской зоны.
FT отмечает, что с момента внедрения зарегистрировано свыше 52 млн пересечений границы, 27 тыс. человек получили отказ во въезде.
По данным Международной ассоциации аэропортов (ACI), очереди уже наблюдаются в часы пик, и ситуация может стать критической в летний туристический сезон. Основные причины сбоев — проблемы с ИТ-системой, вопросы кибербезопасности, нехватка персонала и неработающие автоматические стойки регистрации биометрии.
«Эта ситуация в ближайшие недели и, безусловно, в пиковые летние месяцы, будет просто неуправляемой Мы видим такие очереди сейчас, в часы пик, когда движение только начинает накапливаться», — сказал директор европейского подразделения ACI Оливье Янковец.
По данным ACI, регистрация пассажира в часы пик может занимать до пяти минут. Также ситуация осложняется рядом внешних факторов, в том числе возможным дефицитом авиаоплива из-за закрытия Ормузского пролива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Еврокомиссия в ответ на опасения ACI указала, что среднее время регистрации пассажира составляет около 70 секунд. «Судя по первым дням полноценной работы, система функционирует очень хорошо. В подавляющем большинстве стран проблем нет Обеспечение надлежащего внедрения системы EES на местах — задача государств-членов ЕС», — говорится в заявлении представителя.
