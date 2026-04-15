Вэнс посоветовал Папе Римскому быть осторожнее

Вэнс заявил, что уважает Папу и его стремление к миру, однако отметил необходимость быть серьезным в вопросах теологии. По словам вице-президента, выступления духовенства должны быть «основаны на истине». «Как можно сказать, что Бог никогда не на стороне тех, кто обнажает меч? Был ли Бог на стороне американцев, которые освободили Францию от нацистов?» — добавил вице-президент.
Политик напомнил об освобождении узников концлагерей, подчеркнув, что, по его мнению, ответ очевиден. При этом Вэнс сослался на традицию «теории справедливой войны», которая при определенных условиях может оправдывать применение силы.
Конфликт Папы и администрации США продолжается уже несколько дней. Понтифик ранее в проповеди назвал угрозы США иранскому народу неприемлемыми после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих. По его словам, желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.
После этого Дональд Трамп в Truth Social назвал Папу «слабым в борьбе с преступностью» и «ужасным во внешней политике», добавив, что «не хочет Папу, который критикует президента США». Вслед за этим Трамп опубликовал, а затем удалил сгенерированное нейросетью изображение, на котором он предстал в образе Иисуса Христа, исцеляющего больного. Позже президент объяснил, что это было изображение «его как врача».
Понтифик, комментируя выпады в свой адрес, заявил, что у него нет страха ни перед администрацией Трампа, ни перед необходимостью громко говорить о Евангелии. Папа пообещал продолжать выступать против войны.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.