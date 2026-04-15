Иран пригрозил закрытием Красного моря, Оманского и Персидского заливов

По его словам, если США продолжат незаконные действия по морской блокаде региона и создадут небезопасную обстановку для иранских торговых судов и нефтяных танкеров, то этот шаг будет расценен как нарушение режима прекращения огня. Абдоллахи подчеркнул, что в таком случае вооруженные силы Ирана не допустят продолжения какого-либо экспорта и импорта в Персидском и Оманском заливах и Красном море и будут действовать в национальных интересах страны.
13 апреля стало известно, что США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива в отношении всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов. Ограничения не затрагивают суда, следующие в порты, не принадлежащие Ирану, и обратно. Транспортировка гуманитарных грузов, включая продукты питания, медикаменты и другие товары первой необходимости, может быть разрешена при условии проверки.
В Иране американскую блокаду Ормузского пролива назвали обреченной на провал. Против нее выступили отдельные государства, в том числе Россия, Китай и Великобритания, а также компании, такие как TotalEnergies. The Wall Street Journal также писала, что Саудовская Аравия и другие ближневосточные экспортеры нефти давят на США для деблокады Ормузского пролива, поскольку опасаются, что Иран силами союзников-хуситов закроет и Баб-эль-Мандебский пролив.
Президент США объявил о блокаде Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном в Исламабаде. Обсуждается проведение нового раунда. По данным Reuters и The Atlantic, он может состояться уже на этой неделе.
