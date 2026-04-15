Еврокомиссия выделит более миллиарда евро на оборонные проекты

Источник: РБК

Еврокомиссия инвестирует €1,07 млрд в 57 оборонных проектов, которые поддерживают флагманские проекты обороноспособности Европы. Об этом сообщила пресс-служба ЕК 15 апреля.

57 проектов, о которых идет речь, охватывают «широкий спектр критически важных направлений», включая искусственный интеллект, кибербезопасность, БПЛА и противодействие дронам.

€675 млн выделят на 32 инициативы по развитию оборонных возможностей, а €332 млн — на 25 исследовательских проектов.

Материал дополняется.

