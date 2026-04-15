EUNews: Мадьяр анонсировал изменение конституции Венгрии, чтобы не допустить возвращения Орбана к власти

Мы установим ограничение в два срока, что в Венгрии будет означать восемь лет на посту премьера… Исключений не будет ни для кого, в том числе для меня.
По словам Мадьяра, эта поправка будет иметь «ретроспективную силу» и станет «надгробием для будущих амбиций» Орбана, который занимал должность премьера пять сроков.
Издание предполагает, что Мадьяр сможет «достаточно легко протащить» такую поправку через парламент, в котором его партия «Тиса» после выборов 12 апреля получила 138 мест — на пять больше «решающего» порога в две трети.
Мадьяр повторно призвал его уйти в отставку: «Он должен добровольно покинуть свой пост. Если он не уйдет добровольно, мы воспользуемся мандатом, данным нам избирателями. С помощью конституционных поправок и необходимых изменений в законодательстве мы отстраним от должности его и всех других марионеток, назначенных режимом Орбана».