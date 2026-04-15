Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

EUNews: Мадьяр анонсировал изменение конституции Венгрии, чтобы не допустить возвращения Орбана к власти

Петер Мадьяр намерен конституционно помешать Виктору Орбану выставить свою кандидатуру на выборах через четыре года и вернуться к власти в Венгрии.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Итальянское издание EUNews пишет, что Мадьяр планирует внести поправку в конституцию, чтобы гарантировать, что отныне премьер-министр в Венгрии сможет занимать свой пост только два срока — в общей сложности восемь лет.

Мы установим ограничение в два срока, что в Венгрии будет означать восемь лет на посту премьера… Исключений не будет ни для кого, в том числе для меня.

Петер Мадьяр
глава партии «Тиса»

По словам Мадьяра, эта поправка будет иметь «ретроспективную силу» и станет «надгробием для будущих амбиций» Орбана, который занимал должность премьера пять сроков.

Издание предполагает, что Мадьяр сможет «достаточно легко протащить» такую поправку через парламент, в котором его партия «Тиса» после выборов 12 апреля получила 138 мест — на пять больше «решающего» порога в две трети.

Мадьяр также подчеркнул, что для глобальных изменений в Венгрии необходимо избавиться от «марионеток системы», к которым среди прочих он причислил действующего президента Тамаша Шуйока (Сулека).

Мадьяр повторно призвал его уйти в отставку: «Он должен добровольно покинуть свой пост. Если он не уйдет добровольно, мы воспользуемся мандатом, данным нам избирателями. С помощью конституционных поправок и необходимых изменений в законодательстве мы отстраним от должности его и всех других марионеток, назначенных режимом Орбана».

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше