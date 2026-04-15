Йеллен сравнила кампанию Трампа с риторикой «банановой республики»

В ходе своего выступления на Глобальном инвестиционном саммите HSBC в Гонконге Йеллен заявила, что она «никогда прежде не видела угрозы такого уровня для ФРС», говоря о независимости денежно-кредитной политики.
«Как часто президент развитой страны высказывает мнение, что процентная ставка должна устанавливаться таким образом, чтобы снизить стоимость обслуживания долга? Это то, что вы слышите в банановой республике», — сказала она.
«Банановая республика» — это уничижительный термин для обозначения политически нестабильных, экономически слаборазвитых стран, чья экономика критически зависит от экспорта одного вида сырья (обычно бананов или кофе) и управляется узкой коррумпированной элитой.
После своего назначения на пост президента США Дональд Трамп неоднократно называл преемника Йеллен Джея Пауэлла «тупицей» и «идиотом», а в январе назвал его «кретином» и анонсировал его отставку.
Йеллен находилась на посту председателя ФРС с 3 февраля 2014 года по 3 февраля 2018 года. А с 26 января 2021 года по 28 января 2025 года она занимала должность главы Минфина США.
По ее словам, кандидату Трампа на пост председателя ФРС Кевину Уоршу будет сложно завоевать «доверие» коллег, если он будет утверждать, что повышение производительности труда благодаря ИИ оправдывает снижение процентных ставок.
Бывший председатель ФРС выразила сомнение в том, что рост производительности труда, обусловленный внедрением ИИ, немедленно снизит инфляцию в США, которая в настоящее время резко возросла после резкого повышения цен на энергоносители из-за войны в Иране.
В марте глава федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что нынешний уровень государственного долга США остается управляемым, но опасения вызывают перспективы федеральных заимствований.
В начале февраля в интервью телеканалу NBC Трамп заявил, что США вновь стали богатой страной благодаря его финансовой политике. По мнению республиканца, его личное умение распоряжаться финансами позволило привлечь в экономику значительные средства, которые в перспективе сделают проблему государственного долга несущественной.
