Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после авиакатастрофы заявлял, что самолет AZAL был поврежден внешним воздействием в районе города Грозный, что привело к потере управления. В октябре 2025 года президент Владимир Путин на встрече с Алиевым отметил, что две ракеты российской ПВО не попали напрямую в азербайджанский пассажирский самолет AZAL, а взорвались в нескольких метрах от него. По словам Путина, трагедия связана прежде всего с наличием украинского беспилотника в воздушном пространстве. Он предположил, что борт был поврежден обломками, а не поражающими элементами ракет.