Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL

Министерства иностранных дел Азербайджана и России опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что пришли к урегулированию последствий в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в 2024 году. Заявление опубликовала пресс-служба дипведомства Азербайджана.
«В соответствии с договоренностями президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации, достигнутыми на их встрече в Душанбе 9 октября 2025 года, Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос о выплате компенсаций», — говорится в заявлении.
В заявлении указано, что инцидент произошел в результате «непреднамеренного срабатывания» системы ПВО в российском воздушном пространстве.
«Предпринятые шаги подтверждают взаимное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия», — отмечается в заявлении.
Стороны выразили уверенность, что «прогрессивное развитие азербайджано-российских отношений» будет способствовать укреплению добрососедства и расширению сотрудничества «в интересах народов двух государств». Также дипведомства «выразили глубочайшие соболезнования» родственникам погибших в авиакатастрофе.
В декабре прошлого года Минтранс Казахстана подготовил промежуточный отчет, в котором сообщил, что экспертиза не нашла следов взрывчатых веществ. Борт, предположительно, был поврежден поражающими элементами боевой части, их принадлежность не установлена, подчеркнули в ведомстве.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев после авиакатастрофы заявлял, что самолет AZAL был поврежден внешним воздействием в районе города Грозный, что привело к потере управления. В октябре 2025 года президент Владимир Путин на встрече с Алиевым отметил, что две ракеты российской ПВО не попали напрямую в азербайджанский пассажирский самолет AZAL, а взорвались в нескольких метрах от него. По словам Путина, трагедия связана прежде всего с наличием украинского беспилотника в воздушном пространстве. Он предположил, что борт был поврежден обломками, а не поражающими элементами ракет.
Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года, борт направлялся из Баку в Грозный. Самолет не смог сесть в Чечне и рухнул под Актау в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.
