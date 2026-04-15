Великобритания поставит Украине более 120 тыс. беспилотников в 2026 году

Великобритания поставит Украине более 120 тыс. беспилотников в 2026 году, говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

Источник: РБК

Великобритания поставит Украине более 120 тыс. беспилотников в 2026 году, говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

В правительстве отметили, что поставка является «крупнейшей в истории Великобритании». Первые партии аппаратов уже отправили на Украину в апреле 2026 года.

«Новый пакет будет включать тысячи ударных беспилотников большой дальности, разведывательных беспилотников, беспилотников для логистических операций и морских средств обеспечения, которые уже доказали свою боеспособность на линии фронта на Украине», — говорится в сообщении.

Дроны были произведены на предприятиях Великобритании. Среди них — Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics. На производство аппаратов страна выделила £3 млрд ($4,4 млрд).

Также министр обороны страны Джон Хили заявил, что Великобритания в 2026 году поставит Украине более 100 тыс. артиллерийских снарядов и зенитных ракет.

В январе 2026 года Хили и экс-министр обороны Украины Денис Шмыгаль подписали «дорожную карту» по развитию столетнего партнерства в оборонной сфере. Она направлена на реализацию совместных военных проектов в рамках столетнего соглашения между странами.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
