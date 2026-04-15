WP узнала о планах США направить на Ближний Восток еще больше солдат

США до конца апреля планируют перебросить в Ближний Восток дополнительно более 10 тыс. военных, об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
Речь идет об отправке в регион авианосца в USS George HW Bush с кораблями сопровождения, на которых находятся более 6 тыс. военнослужащих, а также десантной оперативной группы Boxer примерно с 4,2 тыс. солдат, включая 11-й экспедиционный корпус морской пехоты.
Таким образом, численность группировки войск, действующей на Ближнем Востоке, увеличится с 50 тыс. военнослужащих до чуть более 10 тыс. солдат. WP пишет, что подкрепление поможет усилить давление на Иран. По словам экс-адмирала и декана Центра морской стратегии Джеймса Фогга, дополнительные военные ресурсы предоставят командованию США больше возможностей в случае провала переговоров.
Авианосец George HW Bush сейчас находится вблизи полуострова Сомали (Африканский Рог, находится на востоке континента). Авианосная группа отправилась на Ближний Восток не через Гибралтарский пролив и Средиземное море, а огибая Африку.
Оперативную группу Boxer, которая также направляется в регион, возглавляет десантный корабль-вертолетоносец USS Boxer, развернутый на Западном побережье США. USNI News сообщало 20 марта, что развертывания с последующими учениями происходили на фоне войны с Ираном.
До этого, 18 марта, издание рассказало об отправке на Ближний Восток оперативной группы во главе с десантным кораблем USS Tripoli, на борту которого находятся солдаты 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты.
По словам бывшего высокопоставленного экс-чиновника Пентагона, американские войска, участвующие в блокаде Ирана, будут выслеживать суда, подозреваемые в поддержке Исламской Республики. Он добавил, передает WP, что американские подразделения спецназа, морской пехоты и береговой охраны обучены брать на абордаж суда.
Любые захваченные американскими войсками суда будут отправлены в зону карантина.
Однако усиление группировки не только поможет в блокаде Ирана, но и усилит потенциал проведения наземной операции на территории страны, сказали газете два американских чиновника.
Центральное командование США (CENTCOM) сегодня, 15 апреля, объявило о полной блокаде Ормузского пролива и иранских портов. Сама операция Вашингтона началась еще 13 апреля, когда Пентагон предупредил, что любое судно, входящее в зону блокады или покидающее ее без разрешения, подлежит перехвату, изменению курса и захвату.
В Тегеране заявили, что попытки США перекрыть пролив «обречены на провал» и Иран не допустит этого.
