Иран и США опровергли сообщения о прогрессе в продлении перемирия

США официально не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном, однако контакты для достижения соглашения продолжаются. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи также заявил, что «до сих пор ни одно из предположений о продлении прекращения огня не подтвердилось и консультации проводятся исключительно через пакистанского посредника».
Ранее Associated Press (AP) сообщило со ссылкой на двух региональных чиновников, что посредникам из числа ближневосточных держав, которые участвуют в переговорном процессе между США и Ираном, вероятно, удалось добиться прогресса в вопросе о продлении перемирия между ними.
Один из них рассказал, что посредники стремятся найти компромисс по трем основным спорным моментам, которые сорвали переговорный процесс в минувшие выходные, до истечения срока прекращения огня 22 апреля. Это иранская ядерная программа, Ормузский пролив и компенсация за ущерб, причиненный в результате войны.
8 апреля Иран и США объявили о прекращении огня на две недели. 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры сторон, которые завершились без достижения соглашения. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс при этом сообщал, что Вашингтон добился «значительного прогресса» на переговорах.
Вечером 14 апреля американский президент отметил, что новый раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие два дня в Пакистане. Он также заявил, что война с Ираном окончена, а он сам не думает о продлении перемирия, поскольку не считает, что в этом будет необходимость.
Ближневосточные экспортеры, в частности, недовольны блокадой США Ормузского пролива, объявленной после провала переговоров 11 апреля. Как писала The Wall Street Journal (WSJ), Саудовская Аравия и другие региональные игроки давят на США для деблокады артерии, поскольку опасаются, что Иран силами союзников-хуситов закроет и Баб-эль-Мандебский пролив.
Командующий центральным штабом ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи днем 15 апреля пригрозил, что вооруженные силы Исламской Республики помешают торговле в Оманском и Персидском заливах, а также Красном море при продолжении морской блокады США.