Иран и США опровергли сообщения о прогрессе в продлении перемирия

Вечером 14 апреля американский президент отметил, что новый раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие два дня в Пакистане. Он также заявил, что война с Ираном окончена, а он сам не думает о продлении перемирия, поскольку не считает, что в этом будет необходимость.