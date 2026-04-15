Телекомпанию «Каскад» возглавил директор фирмы-производителя удобрений

Бывший генеральный директор телекомпании Сергей Руденко подтвердил «Новому Калининграду» информацию о своей отставке. Он пояснил, что его годовой трудовой контракт истёк. «Задачи, которые поставил губернатор (Алексей Беспрозванных — прим. “Нового Калининграда”), я выполнил даже в сложных финансовых условиях, которые достались от предшественников. Работой доволен, результатом тоже вполне. Команду собрали хорошую, задел и потенциал для развития есть. Дальше учредители примут, уверен, правильные решения и канал будет только процветать», — сказал он.