Что сообщили СМИ о возможности продления перемирия между США и Ираном после 22 апреля

В среду два ближневосточных чиновника сообщили, что посредники пытаются договориться о продлении еще на две недели временного режима прекращения огня, срок которого истекает 22 апреля. Они хотят дать дипломатическим переговорам «еще один шанс».
Также один из источников рассказал, что посредники пытаются добиться компромисса по трем ключевым спорным вопросам: ядерная программа Ирана, разблокирование Ормузского пролива и выплата компенсации за причиненный ущерб.
Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то они сейчас не подтверждаются… сначала мы должны убедиться, что противоположная сторона серьезно настроена на дипломатию. США должны доказать свой серьезный подход.
Также Багаи сказал, что дата второго раунда переговоров с США до сих пор не назначена.
В свою очередь, журналист Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США «официально» не согласились на продление перемирия с Ираном, но контакты для достижения соглашения продолжаются.