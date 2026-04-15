Что сообщили СМИ о возможности продления перемирия между США и Ираном после 22 апреля

Усилия посредников по продлению режима прекращения огня между США и Ираном увенчались успехом, и противоборствующие стороны могут вскоре вернуться за стол переговоров, сообщили утром в среду американские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Во вторник стало известно, что второй раунд переговоров между США и Ираном состояться «в течение следующих двух дней». Пакистан вчера подтвердил, что предпринимает усилия, чтобы помочь сторонам конфликта договориться о прекращении войны, пишет американская газета The Hill.

В среду два ближневосточных чиновника сообщили, что посредники пытаются договориться о продлении еще на две недели временного режима прекращения огня, срок которого истекает 22 апреля. Они хотят дать дипломатическим переговорам «еще один шанс».

Более того, посредники утверждают, что обе стороны дали «принципиальное согласие» на продление перемирия, отмечает Hill.

Также один из источников рассказал, что посредники пытаются добиться компромисса по трем ключевым спорным вопросам: ядерная программа Ирана, разблокирование Ормузского пролива и выплата компенсации за причиненный ущерб.

Однако позднее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг договоренности с Вашингтоном о продлении режима прекращения огня, говорится в телеграм-канале иранского информагентства Tasnim.

Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то они сейчас не подтверждаются… сначала мы должны убедиться, что противоположная сторона серьезно настроена на дипломатию. США должны доказать свой серьезный подход.

Эсмаил Багаи
представитель МИД Ирана

Также Багаи сказал, что дата второго раунда переговоров с США до сих пор не назначена.

В свою очередь, журналист Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США «официально» не согласились на продление перемирия с Ираном, но контакты для достижения соглашения продолжаются.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше