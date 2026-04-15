Норвегия достигла рекорда по экспорту нефти в марте

В марте Норвегия достигла рекордных показателей по экспорту нефти — 57,4 млрд крон ($6,10 млрд); объем экспорта вырос на 67,90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Центральное статистическое бюро Норвегии.
Экспорт природного газа вырос на 19% и превысил 69 млрд крон ($7,3 млрд), достигнув максимального уровня с февраля 2023 года.
В агентстве подчеркнули, что ограничение поставок через Ормузский пролив спровоцировало шок предложения на мировом нефтяном рынке.
«Это способствовало высоким ценам на нефть в марте и, следовательно, рекордному объему экспорта», — заявил старший советник Ян Олав Рорхус.
В марте средняя цена составила 1014 норвежских крон ($107,5) за баррель, что является самым высоким месячным показателем с сентября 2023 года.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что «Европа отчаянно нуждается в энергии», а «Норвегия продает нефть из Северного моря в Великобританию по цене вдвое выше».
