Пекин опроверг сообщения об использовании китайского спутника КСИР

Китайское посольство в США заявило, что сообщения о том, что Иран использовал китайский спутник в войне, не соответствуют действительности, передает Financial Times (FT).

Источник: РБК

Отвечая на вопрос о том, известно ли правительству КНР о связи китайской аэрокосмической компании Emposat и КСИР, посольство ответило: «Мы решительно выступаем против распространения спекулятивной и инсинуационной дезинформации со стороны соответствующих сторон против Китая».

«Мы придерживаемся объективной и беспристрастной позиции и прилагаем усилия для содействия мирным переговорам. Мы никогда не участвуем в действиях, которые приводят к эскалации конфликтов», — добавил представитель посольства Лю Пэнъюй.

В Белом доме газете не стали комментировать связь Emposat и КСИР, но напомнили о заявлении американского президента Дональда Трампа, когда он предупредил, что Китай столкнется с «большими проблемами», если предоставит Ирану системы ПВО.

По данным FT, Иран координировал удары по американским военным базам на Ближнем Востоке при помощи китайского разведывательного спутника. Речь идет о спутнике, который Иран тайно приобрел сразу после запуска в 2024 году.

«Синьхуа» в июне 2024 года сообщило о выводе на орбиту трех спутников коммерческой ракетой «Гушэньсин-1» («Церера-1»). Среди них был в том числе спутник TEE-01B.

Газета пишет, что до начала атак на США КСИР получил доступ к коммерческим наземным станциям китайской Emposat, через которые управлялся спутник TEE-01B.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше