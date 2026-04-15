Центризбирком передал мандат депутата Госдумы Марии Харченко

Источник: РБК

Центральная избирательная комиссия передала вакантный мандат депутата Государственной думы от ЛДПР Марии Харченко. Решение было принято на заседании комиссии. Новый депутат займет место Василины Кулиевой, которая была назначена членом ЦИК и покинула парламент, следует из постановления ЦИК (есть в распоряжении РБК).

Харченко будет работать в Госдуме до сентября этого года, когда состоятся выборы нового созыва палаты. В конце марта Госдума досрочно прекратила полномочия Кулиевой в связи с ее переходом в Центризбирком. А 3 апреля высший совет ЛДПР принял решение передать освободившийся мандат зампреду гордумы Архангельска.

Новому депутату 34 года. Она избиралась в Архангельскую гордуму в 2013 году, позже стала заместителем председателя и возглавила фракцию ЛДПР. В партии отмечали ее опыт работы с избирателями и участие в региональных выборах губернатора, где она заняла второе место.

