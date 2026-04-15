Центризбирком передал мандат депутата Госдумы Марии Харченко

Новому депутату 34 года. Она избиралась в Архангельскую гордуму в 2013 году, позже стала заместителем председателя и возглавила фракцию ЛДПР. В партии отмечали ее опыт работы с избирателями и участие в региональных выборах губернатора, где она заняла второе место.