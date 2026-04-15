Парламентарий обратил внимание, что Молдавия сократила сотрудничество в рамках Союза после того, как президентом страны стала Майя Санду. В настоящее время республика вышла из всех международных институтов, действующих в составе ЕврАзЭС или СНГ.
Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что Молдавия осознанно лишает себя суверенитета, обрывает экономические отношения со странами, которые ранее были ее надежными экономическими партнерами. Депутат выразил уверенность, что вскоре республика перейдет под патронаж Румынии.
«В обозримом будущем Санду выполнит свою роль, уничтожив Молдавию и всё, что связано с нашей совместной историей. Республика как суверенное государство в ближайшие два-три года прекратит свое существование», — добавил Водолацкий.
Он уточнил, что далеко не все жители Молдавии принимают такое решение властей, так как выход из СНГ и интеграция с Румынией ставит под угрозу использование в республике не только русского, но и молдавского языка, который намереваются заменить румынским. Депутат напомнил, что долги в СНГ Молдавия не погасила.