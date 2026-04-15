В ГД предсказали Молдавии «начало конца» после выхода из СНГ

Выход из состава участников Союза Независимых Государств (СНГ) подтолкнет Молдавию к потере суверенитета. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Парламентарий обратил внимание, что Молдавия сократила сотрудничество в рамках Союза после того, как президентом страны стала Майя Санду. В настоящее время республика вышла из всех международных институтов, действующих в составе ЕврАзЭС или СНГ.

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что Молдавия осознанно лишает себя суверенитета, обрывает экономические отношения со странами, которые ранее были ее надежными экономическими партнерами. Депутат выразил уверенность, что вскоре республика перейдет под патронаж Румынии.

«В обозримом будущем Санду выполнит свою роль, уничтожив Молдавию и всё, что связано с нашей совместной историей. Республика как суверенное государство в ближайшие два-три года прекратит свое существование», — добавил Водолацкий.

Он уточнил, что далеко не все жители Молдавии принимают такое решение властей, так как выход из СНГ и интеграция с Румынией ставит под угрозу использование в республике не только русского, но и молдавского языка, который намереваются заменить румынским. Депутат напомнил, что долги в СНГ Молдавия не погасила.

Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что республика прекратит считаться членом СНГ 8 апреля 2027 года. О выходе из объединения Кишинев уведомил Минск.

