Россия сказала, какой опыт белорусских населенных пунктов хочет перенять

Источник: Комсомольская правда

Россия сказала, какой опыт белорусских населенных пунктов хочет перенять. Подробности БелТА сообщил член Комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам, заместитель председателя Комитета по защите конкуренции Государственной думы России Антон Гетта.

— Когда мы в Калининграде проводили заседание Комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам, договорились, что обязательно попросим Ивана Маркевича (председатель указанной комиссии. — Ред.) провести семинар в Беларуси по теме развития сельских территорий с посещением агрогородков. Это действительно очень интересно для России, — заявил Антон Гетта.

По его словам, в Российской Федерации очень много сельских территорий, которым может помочь опыт белорусских агрогородков — вдохнуть жизнь, поднять сельское хозяйство.

Антон Гетто поблагодарил коллег из Беларуси за готовность делиться опытом и сказал, что российская сторона намерена все фиксировать, задавать вопросы. Это делается с целью максимально применить белорусский эффективный опыт.

— Мы видим результативность агрогородков, которые уже достаточно давно развиваются в Беларуси. У нас частный бизнес, наверное, заинтересуется инвестированием в агрогородки, — заметил заместитель председателя.

И добавил, что российская сторона будет на государственном уровне думать о программа поддержки, субсидиях для создания агрогородков.

Тем временем кадастровое агентство сказало, на какое дешевое жилье растет спрос в Беларуси.

Ранее минские коммунальщики объяснили, почему содержимое контейнеров для раздельного сбора отходов загружается в один мусоровоз.

Кроме того, Минтруда сказало, кому не надо выходить на работу в субботу 25 апреля за выходной в понедельник 20 апреля.