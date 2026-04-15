Россия сказала, какой опыт белорусских населенных пунктов хочет перенять. Подробности БелТА сообщил член Комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам, заместитель председателя Комитета по защите конкуренции Государственной думы России Антон Гетта.
— Когда мы в Калининграде проводили заседание Комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам, договорились, что обязательно попросим Ивана Маркевича (председатель указанной комиссии. — Ред.) провести семинар в Беларуси по теме развития сельских территорий с посещением агрогородков. Это действительно очень интересно для России, — заявил Антон Гетта.
По его словам, в Российской Федерации очень много сельских территорий, которым может помочь опыт белорусских агрогородков — вдохнуть жизнь, поднять сельское хозяйство.
Антон Гетто поблагодарил коллег из Беларуси за готовность делиться опытом и сказал, что российская сторона намерена все фиксировать, задавать вопросы. Это делается с целью максимально применить белорусский эффективный опыт.
— Мы видим результативность агрогородков, которые уже достаточно давно развиваются в Беларуси. У нас частный бизнес, наверное, заинтересуется инвестированием в агрогородки, — заметил заместитель председателя.
И добавил, что российская сторона будет на государственном уровне думать о программа поддержки, субсидиях для создания агрогородков.
