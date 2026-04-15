Politico: в Эстонии обеспокоены из-за тиктоков про Нарвскую народную республику

Парадокс ситуации в том, что эстонский сайт Propastop, который первым обратил внимание на эти группы, возможно, сам придал им излишнюю значимость. Аналитики отмечают: ~ «Распространение подобных идей в информационном пространстве Эстонии фактически означает нормализацию риторики об отделении части территории страны и сепаратизме»~. Другими словами, даже разоблачая фейк, власти вынуждены обсуждать его на полном серьезе, что и было главной целью троллей. Они же благодарят эстонские СМИ за бесплатную рекламу, ведь теперь у них в Telegram не 60 подписчиков, а больше двух тысяч.