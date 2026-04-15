Трамп пообещал навсегда открыть Ормузский пролив

Президент США ожидает крепких-крепких объятий от Си Цзиньпина за открытие Ормузского пролива навечно. Он также предупредил, что США могут сражаться, если придется.

Источник: РБК

США навсегда обеспечат свободный проход по Ормузскому проливу и Китай этому рад, написал в соцсети TruthSocial американский президент Дональд Трамп.

«Я делаю это для них, а также для мира. Такая ситуация больше никогда не повторится. Они согласились не поставлять оружие в Иран. Председатель Си [Цзиньпин] обнимет меня крепко-крепко, когда я приеду через несколько недель. Мы работаем вместе умело и очень хорошо!» — заявил Трамп.

По его словам, это «лучше, чем сражаться». «Но помните, что мы очень хорошо умеем сражаться, если придется, — намного лучше, чем кто-либо другой!!!» — подчеркнул он.

Ранее сегодня, 15 апреля, Трамп заявил, что обратился к китайскому лидеру с просьбой не поставлять оружие Ирану и, по его словам, Си Цзиньпин ответил, что Китай не отправляет вооружение Исламской Республике.

Вашингтон угрожал Пекину «большими проблемами» в случае поставок оружия Ирану. Заявление Трампа о последствиях для Китая прозвучало на фоне появившейся информации, что КНР собирается поставить Исламской Республике системы противовоздушной обороны.

США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива против судов, входящих и выходящих из иранских портов 13 апреля. Блокада была введена Трампом после провала американо-иранских мирных переговоров в Пакистане.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
