Трамп пообещал навсегда открыть Ормузский пролив

США навсегда обеспечат свободный проход по Ормузскому проливу и Китай этому рад, написал в соцсети TruthSocial американский президент Дональд Трамп.
«Я делаю это для них, а также для мира. Такая ситуация больше никогда не повторится. Они согласились не поставлять оружие в Иран. Председатель Си [Цзиньпин] обнимет меня крепко-крепко, когда я приеду через несколько недель. Мы работаем вместе умело и очень хорошо!» — заявил Трамп.
По его словам, это «лучше, чем сражаться». «Но помните, что мы очень хорошо умеем сражаться, если придется, — намного лучше, чем кто-либо другой!!!» — подчеркнул он.
Ранее сегодня, 15 апреля, Трамп заявил, что обратился к китайскому лидеру с просьбой не поставлять оружие Ирану и, по его словам, Си Цзиньпин ответил, что Китай не отправляет вооружение Исламской Республике.
Вашингтон угрожал Пекину «большими проблемами» в случае поставок оружия Ирану. Заявление Трампа о последствиях для Китая прозвучало на фоне появившейся информации, что КНР собирается поставить Исламской Республике системы противовоздушной обороны.
США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива против судов, входящих и выходящих из иранских портов 13 апреля. Блокада была введена Трампом после провала американо-иранских мирных переговоров в Пакистане.
